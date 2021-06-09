МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Deutsche Bank предупредил об опасности игнорирования инфляции. "Именно это может привести к новому кризису в ближайшие годы, последствия которого будут разрушительными", сообщает CNBC.

Аналитики считают, что на данный момент стимулирование экономики идет при одновременном игнорировании инфляционных опасений, и это неверный подход. Они уверены, что отказ Федеральной резервной системы (ФРС) США от ужесточения денежной политики до тех пор, пока инфляция не покажет устойчивый рост, будет иметь тяжелые экономические последствия. Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил миллионы против Tesla

Так, по мнению главного экономиста Deutsche Bank Дэвида Фолкертса-Ландау, задержка в реагировании на инфляционные процессы "может привести к значительной рецессии и спровоцировать цепочку финансовых проблем во всем мире, особенно на развивающихся рынках".

Американские политики полагают, что текущий рост инфляции — всего лишь временное явление, и он уменьшится, как только прекратятся перебои в поставках и будут преодолены последствия кризиса из-за пандемии коронавируса. Аналитики Deutsche Bank не согласны с таким видением и заявляют, что агрессивное стимулирование экономики приведет к инфляции, а ФРС окажется плохо подготовлена к ней. По словам Фолкертса-Ландау, инфляция восстановится, пренебрежение ей "оставляет мировую экономику сидеть на бомбе замедленного действия". "Последствия могут быть разрушительными, особенно для наиболее уязвимых слоев общества",- предупредил главный экономист банка.