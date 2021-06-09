МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-мае составил 24,6 миллиарда долларов, снизившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-мае 2021 года сложилось на более низком, чем годом ранее, уровне и составило 24,6 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в отличие от тенденции прошлых лет вклад банковского сектора в динамику показателя был относительно небольшим. Определяющими стали операции прочих секторов, направленные как на снижение обязательств перед нерезидентами, так и на увеличение вложений в финансовые активы за рубежом.