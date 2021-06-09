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2021-06-09T16:50:06+03:00
2021-06-09T16:50:06+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833891414.html
Чистый отток капитала из России замедлился по сравнению с прошлом годом
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Чистый отток капитала из РФ в январе-мае составил 24,6 миллиарда долларов, снизившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная... ПРАЙМ, 09.06.2021
капитал, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-мае составил 24,6 миллиарда долларов, снизившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.
"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-мае 2021 года сложилось на более низком, чем годом ранее, уровне и составило 24,6 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Как отмечает регулятор, в отличие от тенденции прошлых лет вклад банковского сектора в динамику показателя был относительно небольшим. Определяющими стали операции прочих секторов, направленные как на снижение обязательств перед нерезидентами, так и на увеличение вложений в финансовые активы за рубежом.