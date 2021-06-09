МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 1 по 7 июня ускорилась до 0,16%, с начала года потребительские цены выросли на 3,65%, сообщает Росстат.

"За период с 1 по 7 июня 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%, с начала июня – 100,16%, с начала года – 103,65%", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе ведомство впервые опубликовало данные по недельной инфляции с точностью до сотых долей процента (по месячной инфляции с такой точностью раскрывает начиная с данных за сентябрь 2020 года). Тогда инфляция оставила 0,12%.

Согласно предыдущим сообщениям Росстата, на неделе с 18 по 24 мая была зафиксирована инфляция в 0,2%, а до этого две недели подряд по 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — не изменились.

Росстат также сообщает, что цены на путевки в санаторий подорожали на 4,6%, в дома отдыха и пансионаты — на 3,8%.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем. При этом Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%.