БРЮССЕЛЬ, 9 июн — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Белоруссии намерены призвать при расследовании инцидента с посадкой самолета Rayanair в Белоруссии "изучить роль России" и, в случае обнаружения причастных россиян, ввести против них санкции, говорится в обнародованном проекте документа. Минск обратится в суд за компенсацией потерь от инцидента с Ryanair

Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.

"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", — говорится в проекте резолюции.

"Европарламент глубоко озабочен причастностью России к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество спецслужб", — также указывается в документе.

Помимо этого, Европарламент намерен призвать к немедленному введению четвертого пакета персональных санкций по Белоруссии, начать готовить следующий пакет, а также принять самые широкие экономические санкции, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность, говорится в проекте документа.

Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.

"Европарламент призывает Совет ЕС как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС, за счет тех, кто причастен к принудительной посадке самолета Ryanair, задержанию Романа Протасевича и Софьи Сапеги, напоминает, что журналист Протасевич сталкивается с угрозой смертной казни… Призывает Совет немедленно приступить к реализации четвертого пакета санкций в отношении физических и юридических лиц, а также начать работу над новым пакетом", — говорится в документе.

В проекте резолюции также указывается на необходимость скорейшего принятия экономических санкций, которые, по мнению депутатов, должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами". "Европарламент призывает ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности". ЕП также призывает зарегистрированные в ЕС компании, в том числе Siemens AG, прекратить сотрудничество с властями Белоруссии.

"Европарламент призывает к прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков Белоруссии…. Предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT", — указывается в проекте документа.

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