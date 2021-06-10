МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минтруду РФ на новые меры поддержки семей потребуется около 250 миллиардов рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков. 

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Ранее в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года. Также в послании Путин предложил ввести выплаты беременным, которые оказались в сложной материальной ситуации. Затронул Путин в послании и тему выплаты алиментов на детей, подчеркнув, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком. Он поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов.

"Мы ушли от формирования прожиточного минимума исходя из прямого набора продуктов питания на процентное соотношение с медианным доходом… С ростом общего благосостояния граждан вырастает так называемый прожиточный минимум, но этот тренд присущ сегодня большинству развитых стран", — сказал глава ведомства в интервью газете "Известия".

Он пояснил, что новая методика введена только в 2021 году, для субъектов РФ коэффициенты региональной дифференциации, уже обязательные к применению, появятся только с 1 января 2022 года. Котяков добавил, что необходимость нового критерия бедности, который был бы не привязан к прожиточному минимуму, в Минтруде обсуждают, но на данном этапе никаких других инструментов, кроме медианного дохода и прожиточного минимума, у ведомства нет.

Котяков рассказал газете, что на новые меры поддержки потребуется "всего более 250 миллиардов вместе с выплатой на детей школьного возраста".

"Около 200 миллиардов — выплаты на школьников и порядка 50 миллиардов — алименты, 100% больничный и учет на ранних сроках беременности", — сказал он.

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