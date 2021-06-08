МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Этим летом некоторые категории россиян, в частности, пенсионеры, семьи с детьми и беременные, смогут получить новые социальные выплаты или получить повышение уже получаемых пособий. О том, кому стоит ждать выплаты новых пособий, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Юристы рассказали, могут ли арестовать пенсию за долги Однако перерасчет коснется лишь работающих пенсионеров, в августе размер их страховых пенсий подрастет. Максимально увеличение пенсии составит 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Один коэффициент пенсии в текущем году составляет 98 рублей 86 копеек.

Кроме того, беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, президент РФ пообещал материальную поддержку в виде выплаты в размере 6350 рублей. "И буквально на днях соответствующий закон с разъяснениями был подписан главой государства", — напомнил юрист.

Рассчитывать на материальную поддержку от государства смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Ещё одна мера поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, озвученная президентом, — выплата в размере 5650 рублей.

Однако, по словам Петропольского, на данную выплату смогут рассчитывать лишь неполные семьи. Уже с июля родители, воспитывающие детей от 8 до 16 лет в одиночку, будут получать 5650 рублей ежемесячно.

"Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", — подчеркивает адвокат.

В Совфеде предложили платить пособия семьям, не получающим алименты ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. На финансовую поддержку смогут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью. Выплатить денежные средства обещали в августе. 10 тысяч рублей поступит на счет родителей.

"До первого июля должен окончательно завершиться срок перехода всех получателей социальных выплат на карту национальной платежной системы "Мир". Нововведение касается всех россиян, которые являются получателями пенсионных выплат, а также иных социальных льгот и компенсаций", — напоминает Петропольский.



