МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Этим летом некоторые категории россиян, в частности, пенсионеры, семьи с детьми и беременные, смогут получить новые социальные выплаты или получить повышение уже получаемых пособий. О том, кому стоит ждать выплаты новых пособий, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Кроме того, беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, президент РФ пообещал материальную поддержку в виде выплаты в размере 6350 рублей. "И буквально на днях соответствующий закон с разъяснениями был подписан главой государства", — напомнил юрист.
Рассчитывать на материальную поддержку от государства смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.
Ещё одна мера поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, озвученная президентом, — выплата в размере 5650 рублей.
Однако, по словам Петропольского, на данную выплату смогут рассчитывать лишь неполные семьи. Уже с июля родители, воспитывающие детей от 8 до 16 лет в одиночку, будут получать 5650 рублей ежемесячно.
"Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", — подчеркивает адвокат.
"До первого июля должен окончательно завершиться срок перехода всех получателей социальных выплат на карту национальной платежной системы "Мир". Нововведение касается всех россиян, которые являются получателями пенсионных выплат, а также иных социальных льгот и компенсаций", — напоминает Петропольский.
https://1prime.ru/society/20210608/833872494.html