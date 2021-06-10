МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Власти РФ выделят дополнительно более 27 миллиардов рублей для реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Экономист рассказал, где сейчас найти самую выгодную ипотеку

На заседании правительства он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий ребенок или последующие дети: они получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов.

"Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

По словам премьера, "это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей".