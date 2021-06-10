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2021
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Многодетные семьи получат дополнительные средства для погашения ипотеки
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Власти РФ выделят дополнительно более 27 миллиардов рублей для реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, это позволит обеспечить своим жильем... ПРАЙМ, 10.06.2021
правительство рф, михаил мишустин, финансовая поддержка, многодетные семьи, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Власти РФ выделят дополнительно более 27 миллиардов рублей для реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотечных кредитов, это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что по поручению президента правительство продолжает поддерживать семьи, где родился третий ребенок или последующие дети: они получают по 450 тысяч рублей, которые могут использовать на погашение ипотечных кредитов.
"Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете. Направим сегодня более 27 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.
По словам премьера, "это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тысяч многодетных семей".