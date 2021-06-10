МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Спрос на продовольствие из РФ увеличивается, меняется география экспорта, для упрощения поставок за рубеж кабмин вносит изменения в законодательство РФ в области ветеринарии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство допустило потерю Россией первенства по экспорту газа в мире

"Спрос на продовольствие из России сейчас увеличивается, за прошлый год более чем на треть вырос объем экспортных поставок мясной и молочной продукции, меняется и география экспорта. Россельхознадзором в прошлом году было согласовано 40 ветеринарных сертификатов с 25 странами. За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию, полуфабрикаты, свинину, мясо птицы и многое другое", — рассказал премьер на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что правительство постоянно совершенствует законодательство, чтобы упростить экспорт для российских животноводов.

"Для поставок продукции на внешние рынки российский агробизнес должен подтвердить соответствие своих товаров требованиям страны-импортера. Чтобы этот процесс шел быстрее, вносим изменения в законодательство о ветеринарии. В документе определен порядок обследования земельных участков, зданий, других объектов. Проверку на соответствие ветеринарным требованиям стран-импортеров Россельхознадзор проведет бесплатно, для этого потребуется только заявление владельца объекта, а сведения об итогах будут занесены в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии", — пояснил Мишустин.

Он выразил надежду на то, что изменения в законодательство упростят для добросовестных поставщиков из РФ налаживание прочных деловых отношений со своими контрагентами и открытие новых рынков сбыта.