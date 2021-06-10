МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Важнейшим приоритетом кабмина РФ были и остаются программы импортозамещения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин отметил рост спроса на российские продукты за рубежом

"Хочу особенно подчеркнуть, что важнейшим приоритетом правительства были и остаются программы импортозамещения", — сказал премьер в ходе своего выступления на итоговой коллегии Минпромторга России за 2019-2020 годы.

Он отметил, что за два с лишним года доля отечественной продукции на рынке заметно выросла. "На проекты по поддержке импортозамещения в бюджете до конца текущего года предусмотрено более 330 миллиардов рублей", — напомнил Мишустин.

При этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что акцент в программе замещения импорта в РФ будет смещен с конечной продукции на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих.

"Мы возобновляем программу импортозамещения, (хотим — ред.) перейти на новый формат. До этого мы основной акцент ставили на производстве и импортозамещении конечной продукции. Сейчас будем делать акцент с учетом того, что мы получили по пандемии, и нарастающего геополитического давления на нас. Мы будем акцент ставить на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих", — сказал Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.