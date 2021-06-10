2021-06-10T15:16:26+03:00
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В Турции обнаружили запасы золота на 1,2 миллиарда долларов
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Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции, заявил в четверг министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк. "Мы... ПРАЙМ, 10.06.2021
месторождение, золото, турция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 10 июн — ПРАЙМ. Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции, заявил в четверг министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.
"Мы обнаружили в шахте компании Koza Altin в районе деревни Моллакара запасы золота – 20 тонн стоимостью в 1,2 миллиарда долларов, а также серебро – 3,5 тонны на 2,8 миллиона долларов", — заявил министр на церемонии открытия шахты, транслировавшейся на его странице в Twitter. Деревня расположена на востоке Турции в провинции Агры.
Варанк отметил, что за последние 10 лет уровень инвестиций в добычу золота в стране возрос на 25%. За 2020 год в стране были добыты 42 тонны золота из 18 шахт.
По словам министра, в этом году Турция намерена добыть 45 тонн золота, а цель на ближайшие пять лет – достичь уровня добычи в 100 тонн.