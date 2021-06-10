МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россия за последние 5 лет потратила на импортозамещение порядка 2 триллионов рублей, работа в этом направлении продолжается, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019-2020 годы. Мишустин назвал важнейший приоритет правительства

"Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние 5 лет, по-моему с 2015 года, на это направление было потрачено около 2 триллионов рублей. И эта работа будет продолжаться", — сказал Борисов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу сфокусироваться на локализации критически важных компонентов и материалов, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа.