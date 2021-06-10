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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210610/833900962.html
Россия за пять лет инвестировала в импортозамещение два триллиона рублей
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Россия за последние 5 лет потратила на импортозамещение порядка 2 триллионов рублей, работа в этом направлении продолжается, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на итоговой... ПРАЙМ, 10.06.2021
юрий борисов, импортозамещение, инвестиции, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россия за последние 5 лет потратила на импортозамещение порядка 2 триллионов рублей, работа в этом направлении продолжается, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ за 2019-2020 годы.
"Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние 5 лет, по-моему с 2015 года, на это направление было потрачено около 2 триллионов рублей. И эта работа будет продолжаться", — сказал Борисов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу сфокусироваться на локализации критически важных компонентов и материалов, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа.