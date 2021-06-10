ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что она присоединится к президенту Джо Байдену в Брюсселе, где 15 июня пройдет саммит ЕС — США, чтобы встретиться со своими европейскими коллегами.

"На следующей неделе я присоединюсь к президенту в его поездке в Брюссель и встречусь с моими европейскими коллегами… Мы будем участвовать в интенсивных переговорах, чтобы разрешить споры, связанные с Boeing и Airbus, возникшие 16 лет назад, и определить наши дальнейшие действия по таким товарам, как сталь и алюминий", — заявила она.

Тай заявила, что торговые переговоры между США и ЕС в Брюсселе намечены на 15 июня. Стороны также обсудят инициативы по противодействию несправедливой торговой политике Китая и других стран, которая подрывает конкуренцию.

Тай выразила надежду, что встреча будет успешной.

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз разлитых товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. Евросоюз неоднократно заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.

Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза, в которых при Трампе появились разногласия по ряду вопросов, в том числе в сфере торговли и международных отношений.