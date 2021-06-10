МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Почти половина населения Украины отмечает, что им не хватает денег на еду (7,5%), одежду (14,6%) или они не могут позволить траты больше, чем на самое необходимое (23,3%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ранее в мае КМИС опубликовал результаты социологического опроса, который показал, что 54,4% украинцев отмечают ухудшение финансового положения их семей за последние два года.

"Нам не хватает денег даже на еду — 7,5%, нам хватает денег только на самые необходимые вещи — 23,3%, нам хватает денег на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно – 14,6%", — такие ответы украинцев приводятся в презентации опроса, опубликованной на сайте КМИС в четверг. Украина обсудила с лидерами G7 интеграцию в энергосистему Европы

Кроме того, 33,1% опрошенных заявили, что обычно им "хватает денег, но для покупки дорогих вещей, таких как, например, холодильник, телевизор или стиральная машина, приходится долго откладывать, брать в долг или получать кредит".

Также, 15,1% респондентов ответили, что могут "позволить себе дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности".

Купить автомобиль без особых усилий могут 2,6%, но они отмечают, что покупка жилья для них все еще не доступна.

Позволить себе "все, что захочется" могут только 1,5% украинцев. Еще 2,2% опрошенных затруднились с ответом. Путин о газе для Украины: мы не должны всех кормить

Опрос проводился с 16 по 22 апреля среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме телефонного интервью. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Снижение экономики Украины в прошлом году составило 4%, на 2021 год прогнозировался рост на уровне 4,6%, сообщали ранее в минэкономики. Парламент Украины принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией 7,3% и ожидаемым ростом экономики в 4,6%. Документ также предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов) и курс в 29,1 гривны за доллар (в 2020 году — 27 гривен за доллар).