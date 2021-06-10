МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ / Dow Jones. Дефицит бюджета США за первые 8 месяцев финансового года вырос до рекордных 2,1 трлн долларов, так как расходы по-прежнему превышают доходы, которые растут, так как экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией Covid-19. Экономика США на пути к открытию, акции реагируют неоднозначно

Федеральные доходы за восьмимесячный период, завершившийся в мае, выросли на 29%, до рекордного уровня 2,6 трлн долларов, что прежде всего вызвано увеличением поступлений в виде налогов физических лиц и компаний. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов страны.

Расходы выросли на 20%, до рекордных 4,7 трлн долларов ввиду выплаты пособий по безработице, расходов на программу продовольственной помощи и программу пострадавшим от пандемии, включая займы малым компаниям и стимулирующие выплаты для домохозяйств.

В мае дефицит составил 132 млрд долларов, что составляет почти треть от того дефицита, что был зафиксирован год назад. Поступления в казну выросли на 167%, до 464 млрд долларов, тогда как расходы увеличились на 4%, до 596 млрд долларов. Изменения в сроках уплаты налогов ввиду пандемии привели к месячным колебаниям доходов.

Рост расходов правительства помог быстрому восстановлению после спада экономики, вызванного пандемией. Вместе с тем возросшие расходы также способствовали росту федерального долга в процентах от ВВП до самого высокого уровня со времен окончания Второй мировой войны.

Федеральные доходы, вероятно, будет расти, так как траты потребителей и компаний увеличиваются, а работодатели создают рабочие места. Тем не менее, проблемы в логистических цепочках и дефицит работников для низкооплачиваемых вакансий угрожают сдерживать экономический рост.

— Автор John McCormick, mccormick.john@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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