МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В российском агропромышленном секторе появился новый игрок. "Русская аграрная компания" намерена заняться инвестициями в перспективные инновационные проекты, в том числе, в производство удобрений. "Русская аграрная компания" назначила исполнительного директора

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, генеральный директор зарегистрированного на днях ООО "Русская аграрная компания" — Татьяна Бортникова, жена Дмитрия Бортникова, приходящегося племянником директору ФСБ. Бортников при этом является одним из учредителей компании вместе с Эльмирой Ираидовой и Натаном (Антоном) Винер.

Российские СМИ (например, газета "Ведомости") писали, что полный тезка Дмитрия Михайловича Бортникова является племянником директора ФСБ Александра Бортникова и занимался бизнесом в Санкт-Петербурге еще до того, как его дядю назначили в 2008 года директором ФСБ. О том, что Дмитрий Михайлович Бортников — родственник директора ФСБ, писало и издание "Ленправда".

Антон Винер — сын Ирины Винер-Усмановой, супруги миллиардера Алишера Усманова (7-е место в рейтинге Forbes 2021 г., состояние — $18,4 млрд).

Эльмира Ираидова назначена исполнительным директором ООО "Русская аграрная компания". Ираидова много лет работала коммерческим директором АО "Щелково агрохим", крупнейшем в России производителе средств защиты растений и агрохимикатов. Она будет отвечать за экономическую сторону реализуемых проектов, отметили источники в компании.

По данным ЕГРЮЛ, новая компания намерена заниматься предоставлением услуг в области растениеводства, разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, предоставлением услуг в области животноводства и обработкой семян для посадки.

По информации источников, близких к "Русской аграрной компании", новый игрок рынка намерен сконцентрироваться на внедрении современных аграрных технологий и финансировании перспективных инновационных проектов в сельском хозяйстве. Запланированы несколько инвестиционных проектов в Краснодарском крае, Тульской, Ивановской и Воронежской областях.

Планируется сформировать экосистему в сельском хозяйстве с активным использованием потенциала "Щелково агрохим". Стоит отметить, что в управлении ООО "Русская аграрная компания" находится 31% акций АО "Щелково агрохим".

Также в планах строительство завода по синтезу действующих веществ совместно с Китайскими компаниями. Предполагаемые инвестиции составят от $500 млн до $1 млрд.

Как отмечала на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Виктория Абрамченко, (она курирует агропромышленный комплекс), российское сельское хозяйство зависит от импортных семян, средств защиты растений и генетического материала. Пандемия COVID-19 эту уязвимость продемонстрировала особенно болезненно. И именно эти направления развития агрокомплекса будут в ближайшее время ключевыми, отметила Абрамченко.

"Русская аграрная компания" намерена особое внимание уделить развитию современного посевного материала по основным культурам, а также заняться активным развитием дражирования семян (повысить их устойчивость к болезням и всхожесть). Российский рынок здесь оценивается в $1,2 млрд.

Как отмечают эксперты, отечественный агропромышленный комплекс сейчас активно растет, чему способствует господдержка АПК со стороны государства, политика импортозамещения и девальвация рубля. В 2020 году, например, Россия стала нетто-экспортером продовольствия. Но инвестиции в сельское хозяйство нужны масштабные и рассчитаны они должны быть на долгий срок.