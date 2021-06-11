МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Центральный банк России в пятницу, 11 июня, повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.

"Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых", — говорится в сообщении.

Последний раз регулятор повышал ключевую ставку 23 апреля этого года, на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года годовой инфляции (6% по итогам мая) сделает выбор в пользу достаточно резкого повышения ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

Отмечается, что Центробанк весь прошлый год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" — стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе рассказала РИА Новости, что на заседании совета директоров в июне будет рассмотрена возможность повышения или сохранения ключевой ставки. Позже первый зампред регулятора Ксения Юдаева уточнила журналистам, что ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки либо на 0,25, либо сразу на 0,5 процентного пункта, при этом вероятность ее сохранения на уровне 5% годовых меньше.