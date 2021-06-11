МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные электронные кошельки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Закон был разработан для устранения внутренней несогласованности отдельных положений закона "О национальной платежной системе" (НПС) и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Действующая редакция статьи 10 закона об НПС разрешает физлицу после прохождения упрощенной идентификации использовать анонимный электронный кошелек для переводов только в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом остаток денег в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.

В то же время статья 7 закона об НПС разрешает физлицу после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимный электронный кошелек. Документ вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Поправка дает возможность физлицу, прошедшему упрощенную идентификацию, переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.

Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.

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