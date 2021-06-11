МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 октября штрафы за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце прошлого года Госдума приняла закон об обязанности резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводах с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тысяч рублей в год. Путин разрешил физлицам перевод денег через анонимные кошельки

Подписанный закон устанавливает штрафы за непредставление отчетов о переводах средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных кошельков и за нарушение сроков представления таких отчетов.

Согласно документу, штраф за непредставление отчета для граждан, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% суммы, зачисленной на электронное средство платежа.

За несоблюдение порядка представления отчетов граждане заплатят штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 4 тысяч до 5 тысяч, юридические лица — от 40 тысяч до 50 тысяч. А при повторном нарушении этого порядка штраф для граждан вырастет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30-40 тысяч, для юрлиц — до 400-600 тысяч рублей.

За задержку представления отчета не более чем на 10 дней законопроект предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей, для юрлиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

При нарушении срока представления отчета на 11-30 дней штраф для граждан составит уже 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 2-3 тысячи рублей, для юрлиц – 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечет штрафы в 2,5-3 тысячи, 4-5 тысяч и 40-50 тысяч рублей соответственно.