МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 10 июня довели до сельскохозяйственных производителей 27% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса страны, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 10 июня в субъекты РФ перечислено 124,7 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 33,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю — Ненецкий автономный округ (90,3%), Кировская область (74,4%), Владимирская область (62,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (62,1%), Ярославская область (59,6%), Республика Мордовия (58,7%), город Санкт-Петербург (58%), Псковская область (54,7%).