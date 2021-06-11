МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект внесли в нижнюю палату депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Документ вводит штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).

Под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи, пояснял Пискарев.

Как отмечал депутат, не менявшиеся десять лет штрафы не препятствовали тому, чтобы такая информация становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете, и их десятикратное увеличение призвано "защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".