МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4% в годовом выражении, сообщил в пятницу Росстат. Россиянам для финансовой независимости нужна зарплата в 75 тысяч рублей

Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.

Расчет произведен Росстатом исходя из данных Пенсионного фонда России (по полному кругу предприятий). В 2019 году размер медианной заработной платы составлял 30 458 рубля.

Показатель рассчитывается в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.