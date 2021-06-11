МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым создается новый механизм контроля и надзора, внедряемый во все отраслевое регулирование в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее отмечалось в пояснительной записке, документ разработан для приведения положений действующих федеральных законов в части осуществления государственного или муниципального контроля в соответствие с требованиями федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщал, что законопроект направлен на продолжение реформы системы контрольной деятельности. Для этого вносятся поправки более чем в 100 федеральных законов. Законопроект касается более 100 видов контроля, который относится к федеральному, региональному и муниципальному уровням. Мишустин добавил, что новое регулирование позволит снизить административную нагрузку на бизнес.

Новыми редакциями статей для каждого вида контроля устанавливается его наименование с указанием отнесения к соответствующему уровню контроля. По каждому из видов контроля устанавливается его предмет — как совокупность обязательных требований, частью которых могут быть лицензионные требования.

Изменениями предусмотрены полномочия правительства РФ по установлению особенностей осуществления государственного и муниципального контроля на территориях особой экономической зоны, инновационного центра "Сколково", свободной экономической зоны, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на территории опережающего социально-экономического развития, а также свободного порта Владивосток, в Арктической зоне.

"Предлагаемые законопроектом изменения также направлены на развитие реестровой модели в сфере лицензирования. В частности, предусматривается: замена процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в реестр лицензий; переход на предоставление исключительно бесплатных электронных выписок из реестра лицензий; возможность принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии в электронном формате посредством утверждения вносимой в реестр лицензии записи о предоставлении лицензии", — говорилось ранее в материалах.

Законом устанавливается приоритет электронной подачи в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии, о внесении изменений в реестр лицензий.

Документом также оговаривается возможность урегулирования порядка организации и осуществления отдельных видов федерального государственного контроля (надзора) на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, безопасности, внутренних дел, внешней разведки, государственной охраны, исполнения наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, войск национальной гвардии РФ. Уточняется регулирование объектов контроля, порядка досудебного обжалования.

"Вносятся изменения в части регулирования отдельных контрольных (надзорных) мероприятий: выборочного контроля, наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования. Также предусмотрены изменения в части рассмотрения возражений на акты контрольных (надзорных) мероприятий, а также принятия повторного (после неисполнения ранее выданного) решения контрольного (надзорного) органа", — говорилось в пояснительной записке.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.