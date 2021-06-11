МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Банк России в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Однако это лишь очередной шаг регулятора в процессе нормализации своей политики: высокие инфляционные ожидания и темпы роста цен могут привести к новому повышению уже в июле.

"Что касается повышения ставки в июле — да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", — предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

При этом диапазон нового повышения может снова составить 0,5 процентного пункта — регулятор в пятницу обсуждал возможность увеличения ставки сразу на один процентный пункт. В то же время Набиуллина подчеркнула, что решение ЦБ будет определяться ситуацией в экономике.

"Мы будем выбирать масштаб и темп повышения ставки, исходя из нашей оценки уровня устойчивого инфляционного давления, сроков нормализации инфляционных ожиданий, а также прогнозов дальнейшей динамики совокупного спроса и предложения", — заявила председатель Банка России.

СРЕДИННЫЙ ШАГ

Несмотря на инфляцию, ускорившуюся до максимального с 2016 года уровня, и инфляционные ожидания, которые находятся вблизи многолетних максимумов регулятор все же решил не делать категоричных движений и выбрал повышение ставки на 0,5 процентного пункта, хотя обсуждал варианты большего и меньшего шагов.

"Что касается тех вариантов, которые мы обсуждали на совете директоров, у нас звучали и предложения 0,25 процентного пункта и 0,75 процентного пункта, но подробно и детально мы обсуждали возможность повышения на 0,5 процентного пункта и на один процентный пункт сегодня. Высказывались аргументы и за, и против", — указала Набиуллина.

Она отметила, что регулятор не пошел на более резкое повышение ключевой ставки, поскольку экономике и финансовой системе нужно давать время адаптироваться к изменению ключевой ставки, а самому регулятору нужно больше времени для того, чтобы оценить эффект от предыдущих повышений ставки.

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением Банка России: регулятор пытается стабилизировать инфляционные ожидания и повлиять на сберегательное поведение россиян, а также обеспокоен уходом инфляции заметно выше таргета в 4%. Так, на конец года ЦБ ждет инфляцию выше своего апрельского прогноза в 4,7-5,2%, хотя и ниже текущих значений. Кроме того, экономика восстанавливается быстрее ожиданий — Банк России даже не исключил повышения оценки темпов роста ВВП с 3-4% в июле.

"Ситуация сейчас достаточно очевидная для принятия решений: восстановление быстрое, инфляция высокая – значит из контрциклических соображений надо переходить к сдерживающей политике. Если бы экономика восстанавливалась плохо, основные драйверы ключевой ставки "тянули бы" совет директоров в противоположные стороны – между стимулом и сдерживанием необходимо было бы искать непростой баланс", — прокомментировал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

ГОРИЗОНТ УМЕРЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

Набиуллина не исключила перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике на каком-то горизонте. Такая ситуация будет наблюдаться, если ключевая ставка "умеренно" превысит нейтральный диапазон в 5-6%.

Большинство аналитиков ждет, что уже в третьем квартале, то есть по итогам заседания в июле или сентябре, ключевая ставка достигнет 6%. Так, например, начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что регулятор оставил возможность для повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в июле.

"Мы считаем, что к концу третьего квартала 2021 года ставка будет повышена до 6%. На этом уровне, вероятно, можно будет остановиться, так как прогнозы инфляции на конец 2022 год устойчиво находятся около 4%", — уверен главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

В то же время Куликов из АКРА прогнозирует, что повышения ключевой ставки закончатся к концу 2021 года и она окажется ближе к 6%, "возможно несколько выше". А управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах ждет, что уже к концу года ЦБ доведет ставку до умеренной жесткости — 6,5% годовых.

"Если таким образом к середине 2022 года инфляция упадет до 4% годовых, в конце 2022 года можно будет ожидать аккуратного смягчения денежно-кредитной политики. Но до этого надо дожить", — заключил он.