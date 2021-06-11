МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru", — заявили в министерстве.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом.

Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход – это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4%, до 13,6 тысячи рублей, сообщил Минтруд.

"Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей", — заявили в министерстве.

Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, уточнили в министерстве.

МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата – это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.

Согласно данным Росстата, рассказали в Минтруде, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.

"При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", — подчеркнули в министерстве.