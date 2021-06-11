МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, такой законопроект подготовлен, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", — отметили в министерстве.

Как пояснили в Минтруде, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения её родительских прав.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей — на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ.