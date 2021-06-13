МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Общий доход руководителей регионов в России вырос на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные декларационной кампании.

Всего главы регионов заработали 1,2 миллиардов рублей. Первая десятка нарастила доход в 1,2 раза, до 760 миллионов рублей. Сколько надо зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

Рейтинг самых зарабатывающих возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы росли все последние годы. Если в 2018 году он заработал 7,6 миллионов рублей, то в 2019-м — уже 148 миллионов рублей, а в прошлом году — 381,2 миллионов рублей.

Улучшил свое положение и глава Марий Эл Александр Евстифеев, поднявшийся с пятого на второе место. За год он заработал 84,8 миллионов рублей.

Третье место уже четвертый год подряд занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев — у него 79,8 миллионов рублей за 2020 год.

Глава Калмыкии Бату Хасиков возглавил рейтинг самых малооплачиваемых, заработав за прошлый год 1,3 млн рублей. Такой же годовой доход и у Рашида Темрезова (Карачаево-Черкесия). Третье место занял глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков с 1,5 миллионами рублей заработка.