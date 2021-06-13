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Страны G7 заявили об ожиданиях в отношениях с Россией
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Страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике. "Мы... ПРАЙМ, 13.06.2021
g7, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике.
"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим действовать там, где есть сферы общего интереса", — говорится в тексте коммюнике, которое приводит агентство.
В коммюнике также говорится, что страны G7 "подтверждают призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнять международные обязательства в сфере прав человека".