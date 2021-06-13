МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на поступившее в его распоряжение коммюнике.

"Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим действовать там, где есть сферы общего интереса", — говорится в тексте коммюнике, которое приводит агентство.

В коммюнике также говорится, что страны G7 "подтверждают призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнять международные обязательства в сфере прав человека".