МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В российских регионах нужно ввести минимальный социальный стандарт, который необходим для достойного уровня жизни граждан. А в случае, если зарплата россиянина ниже этого стандарта, разницу должны будут компенсировать из бюджета. Такую идею высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Ura.ru. Названы профессии, зарплаты которых будут расти в ближайшие десять лет

По мнению депутата, сначала нужно определить стандарты потребления, а после привязать к ним базовый доход. В то же время, минимальный социальный стандарт должен подсчитываться для каждого региона отдельно.

"Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Один получает, условно, 25 тысяч рублей, другой — 35 тысяч. Поэтому все должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает. Исходя из разницы, которая получается, могут быть доплаты", — подчеркнул Аксаков.

Депутат добавил, что существуют определенные стандарты потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг, образования.

"Если все эти стандарты сложить, то может получиться цифра довольно приличная. Очевидно, что мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш человек был обеспечен минимальным социальным стандартом", — отметил он.