МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ограничения в связи с COVID-19 в Москве предусматриваются всего на неделю, поэтому введение дополнительных мер поддержки для бизнеса пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Биолог назвала причины всплеска коронавируса в России

"Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", — рассказал Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочек, теперь в парках можно только гулять.