МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Высокий уровень дифференциации доходов самых богатых и самых бедных жителей — типичное явление для агломераций мировых столиц, при этом за последние 10 лет доходы наименее обеспеченных жителей Москвы значительно выросли, и существующее неравенство сгладилось, сообщили РИА Новости в Аналитическом центре Москвы.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала рейтинг регионов РФ по степени неравенства в распределении доходов между различными группами населения в 2020 году. Для измерения степени неравенства использовался квинтильный коэффициент, который выражает соотношение между средними доходами 20% наиболее обеспеченных граждан и средними доходами 20% наименее обеспеченных. Россияне оценили безусловный доход в тридцать тысяч рублей в месяц

В пятерку регионов с наиболее высокой разницей в средних доходах в двух крайних группах вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка. В столице, по оценке исследователей, разница составила 8,7 раза.

"За последние 10 лет доходы наименее обеспеченных жителей столицы значительно выросли, а неравенство в распределении доходов сгладилось: в 2010 году доходы в наименее состоятельной группе находились на уровне 8,2 тысячи рублей и были ниже, чем в наиболее высокодоходной группе, почти в 15 раз. В целом более высокий уровень дифференциации доходов – это типичное явление для столичных агломераций, где располагаются головные офисы крупнейших компаний и крупнейшие финансовые организации", — рассказали в Аналитическом центре.

В центре добавили, что по другому показателю неравенства в распределении доходов, который часто используется для международных сравнений, индексу Джини, Москва стоит в одном ряду с крупнейшими городскими агломерациями мира.

"Так, по данным компании Euromonitor International, в 2020 году в Москве индекс Джини составлял 41%. В Нью-Йорке, Берлине и Стамбуле этот показатель был выше — 50%, 48% и 46% соответственно. Несколько ниже, чем в Москве, но все же на сопоставимом уровне, индекс Джини был в Париже и Лондоне — 35% и 32% соответственно", — рассказали в Аналитическом центре. Чем больше значение индекса Джини, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках одной группы.

В рейтинге также отмечалось, что Москва входит в число регионов-лидеров РФ как по уровню среднедушевых доходов, так и по уровню доходов в наименее обеспеченной группе населения. Так, в Москве в 2020 году, при среднемесячном душевом доходе в 75,7 тысячи рублей, доходы наименее состоятельной 20-процентной группы составили 20,3 тысяч руб. В среднем же по России уровень доходов в наименее обеспеченной группе составлял 9,9 тысяч рублей.