МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Нерабочие дни, которые продлятся по 19 июня, начались в Москве, такое решение ранее был принято мэром столицы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. ВОЗ заявила о снижении числа случаев заражения COVID в мире

УХУДШЕНИЕ ЭПИДСИТУАЦИИ

Как сообщил Собянин в своем блоге в субботу, за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса в столице резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента России.

Уже в воскресенье работодателям было рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации. А также было приостановлено посещение гражданами зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажеров, беседок, лавочек, теперь в парках можно только гулять.

ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ

Как сообщил Собянин, решение о "длинных выходных" не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия "оборонки", "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 года № 316. В Великобритании продлевают ограничения по коронавирусу

Как сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ограничения в связи с COVID-19 не приведут к остановке работы столичных промышленных предприятий, московские заводы продолжат работу в обычном режиме.

По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме.

Более того, во вторник в работу с коронавирусом полностью возвращается ГКБ №15 имени Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тысячи коек.

СТАВКА НА ОФФЛАЙН

Как сообщили в столичном оперштабе, с 15 по 19 июня в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи. При этом регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. В Подмосковье оперативно разворачивают госпитали для пациентов с COVID

А в центрах госуслуг большинство услуг можно получить исключительно по предварительной записи. Для вакцинированных граждан предзапись не нужна. Такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС, доступны для заявителей без предварительной записи.

С 15 по 20 июня станут нерабочими днями для центров социального обслуживания, учреждений помощи семье и детям, центров "Моя работа" и "Моя карьера", однако жизненно необходимые услуги и оказание помощи по-прежнему будут оказываться москвичам.

Городские клубные пространства "Мой социальный центр" переходят на работу в дистанционный формат занятий по установленному расписанию. Проект "Московское долголетие" также продолжит занятия для старшего поколения в дистанционном формате. Социальные работники продолжат помогать горожанам, находящимся на надомном обслуживании, в том числе по разовым заявкам граждан старше 65 лет и хронически больных, которым рекомендована самоизоляция.

Московские колледжи и МГПУ переходят в онлайн-режим, в том числе во время проведения сессии. Студенты будут сдавать дистанционно те экзамены, которые не требуют очного присутствия.

При этом кампания по сдаче ЕГЭ в школах продолжится.

УСИЛЕНИЕ ПРОВЕРОК

Ранее Роспотребнадзор и объединение административно-технических инспекций усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер на объектах массового скопления людей. Только за 12-13 июня на девяти предприятиях были установлены нарушения требований по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в торговых центрах "Саларис", "Фестивальный", "Щелковский", "Ольга на Панфиловском", кинотеатре "Художественный", в парикмахерских, а также на трех мероприятиях: концерте группы "Звери", концерте HammAli & Navai и выставке репродукций картин Ван Гога в арт-кластере "Красный Октябрь". Штраф до 1 миллиона рублей или закрытие до 90 суток также может грозить ряду предприятий общепита и торговым точкам. В Москве не планируют дополнительные меры поддержки бизнеса из-за COVID

Кроме того, со вторника усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов. Для этих целей будут задействованы 100% штата контролеров.

Однако, по словам заммэра Раковой, введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется.

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