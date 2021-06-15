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Россияне назвали комфортный для них размер пенсии
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Для почти половины россиян, 44%, достаточно было бы пенсии в размере 45-50 тысячи рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на исследование СберНПФ и Rambler&Co. Суммой,... ПРАЙМ, 15.06.2021
пенсии, пенсии, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Для почти половины россиян, 44%, достаточно было бы пенсии в размере 45-50 тысячи рублей в месяц, пишут "Известия" со ссылкой на исследование СберНПФ и Rambler&Co.
Суммой, меньшей, чем 45 тысяч в месяц, готовы довольствоваться только 7% опрошенных. Трети респондентов. 33%, нужно не менее 50–70 тысяч рублей. Еще 16% не согласны получать менее 100 тысяч рублей в месяц.
При ответе на вопрос, кто должен обеспечить желаемый уровень, половина россиян назвала государство. Остальные рассчитывают и на другие варианты. 36% респондентов считают, что заботиться об их благополучии в старости должны в том числе работодатели, хотя и совместно с государством. Вариант "только работодатель" выбрали 1% респондентов. 2% надеются скорее на себя и собственные накопления, а 12% россиян выбрали вариант "все вышеперечисленные".
При этом на взрослых детей не рассчитывает фактически никто из опрошенных.
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