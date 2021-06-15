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Годовая инфляция в Германии в мае ожидаемо составила 2,5%
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Потребительские цены в Германии в мае в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2,5% с 2% в апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического... ПРАЙМ, 15.06.2021
рост цен, германия, инфляция, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в мае в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2,5% с 2% в апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста в апреле на 0,7%.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали годовую инфляцию на уровне предварительной оценки в 2,5%, месячную — 0,5%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, по итогам мая выросли на 2,4% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,3%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.