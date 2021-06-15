МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в мае в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2,5% с 2% в апреле, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В бундестаге раскритиковали условие Киева по "Северному потоку-2"

В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста в апреле на 0,7%.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ждали годовую инфляцию на уровне предварительной оценки в 2,5%, месячную — 0,5%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, по итогам мая выросли на 2,4% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,3%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.