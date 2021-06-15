Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция во всем мире может оставаться высокой еще довольно длительное время, пишет "Российская газета" со ссылкой на независимого эксперта по агропромышленному комплексу, главу аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова.
В июне в России вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы начала действовать плавающая, которая рассчитывается, исходя из мировых цен. По мнению Сизова, с инфляцией в целом и продовольственной в частности борется Банк России в рамках своих возможностей. "И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов", — отметил эксперт.
Более важным, по его мнению, является вопрос того, как помочь наименее обеспеченным россиянам в этой ситуации.
"Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет — это денежные выплаты на покупку продуктов питания. Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там, если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах $200 на человека. Их можно потратить только на продукты питания", — пояснил он.
В России, на его взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи ежемесячно.
"Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование", — отметил он.
Это могло бы помочь именно тем россиянам, кто нуждается в поддержке со стороны государства.Второй момент: это смогло бы поддержать спрос.
"И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу", — пояснил он.
Важным моментом, по его мнению, является поиск простых и недорогих инструментов администрирования.
"Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия", — подытожил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210615/833930566.html