МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция во всем мире может оставаться высокой еще довольно длительное время, пишет "Российская газета" со ссылкой на независимого эксперта по агропромышленному комплексу, главу аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова. Карты "Мир" обошли Visa и MasterCard по охвату населения России

В июне в России вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы начала действовать плавающая, которая рассчитывается, исходя из мировых цен. По мнению Сизова, с инфляцией в целом и продовольственной в частности борется Банк России в рамках своих возможностей. "И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов", — отметил эксперт.

Более важным, по его мнению, является вопрос того, как помочь наименее обеспеченным россиянам в этой ситуации.

"Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет — это денежные выплаты на покупку продуктов питания. Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там, если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах $200 на человека. Их можно потратить только на продукты питания", — пояснил он.

В России, на его взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи ежемесячно.

"Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование", — отметил он.

Это могло бы помочь именно тем россиянам, кто нуждается в поддержке со стороны государства.Второй момент: это смогло бы поддержать спрос.

"И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу", — пояснил он.

Важным моментом, по его мнению, является поиск простых и недорогих инструментов администрирования.

"Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия", — подытожил он.