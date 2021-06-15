МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Председатель "Деловой России" и совладелец "Р-Фарм" Алексей Репик направил письмо на имя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева, в котором заявил о рисках при принятии проекта закона об ужесточении требований по деофшоризации госзакупок, пишет "Коммерсант" во вторник. России стало не хватать макулатуры

В частности, в документе речь идет о законопроекте, который вносит поправки в закон о контрактной системе (44-ФЗ).

Согласно проекту, подготовленному ко второму чтению в Думе,в стране предлагается ввести законодательный запрет на участие в государственных закупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций.

Для компаний непосредственно из офшорных юрисдикций такой запрет был введен еще в 2015 году. Теперь же даже прямое или косвенное (в том числе через несколько цепочек) владение более чем 10% капитала офшорной компании приведет к отлучению от госзакупок.

Сейчас в черный список офшорных юрисдикций министерства финансов России входит 40 юрисдикций, в том числе — Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Каймановы острова, ОАЭ.

Репик считает, что такие ограничения скажутся на добросовестных компаниях, вышедших на биржу.

"Это станет риском для предпринимательской деятельности отечественных публичных акционерных обществ, акции которых свободно обращаются как на российских, так и западных фондовых биржах. Процесс перехода прав на акции таких компаний не контролируется самой компанией", — отмечает он.

По мнению бизнесмена, нужно смягчить эти требования, ограничив допуск к госзакупкам только для компаний с долей офшоров свыше 50%.