МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России получал предложения о создании параллельной денежной системы, например, с золотым обеспечением, — это создало бы риски для финансовой стабильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается введения каких-то параллельных денег, более обеспеченных. К нам обращались несколько раз с такими идеями, в том числе, с обеспеченными золотом, и так далее. На наш взгляд, это будет иметь негативные последствия, потому что создаст две параллельные денежные системы. Мы с вами в давнем уже прошлом в советском союзе уже это проходили, когда есть официальные курсы, рыночные курсы. Важно, чтобы национальная валюта, в какой бы форме она ни была — наличной, безналичной, цифровой — она вызывала доверие, не обесценивалась", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

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В этом вопросе есть положительная динамика, добавила Набиуллина. Так, по валютным депозитам за последние пять лет произошла дедолларизация. "У нас было почти 30% накоплений в валюте физических лиц, сейчас чуть больше 20%, нам важно, чтобы эта тенденция не переломилась", — заключила она.