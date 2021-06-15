МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2020 год, дала ряд рекомендаций правительству и ЦБ, в том числе в части защиты граждан от мошенничеств в финансовой сфере. За 10 лет ущерб от хакеров может обойтись в 40 раз дороже полета на Марс

Депутаты рекомендовали кабмину совместно с ЦБ осуществить оптимизацию программ льготной ипотеки и повышение их адресности в целях нормализации ситуации с ценообразованием на жилье и увеличения объемов его строительства, продолжить работу по развитию регулирования бизнес-экосистем и надзора за ними.

Госдума предлагает правительству и регулятору также продолжить работу по системной защите граждан от возможного мошенничества в финансовой сфере и принимать меры для оперативного блокирования интернет-ресурсов, размещающих недостоверную информацию о финансовых услугах, и информирования населения о потенциально опасных для граждан механизмах размещения денежных средств.

Помимо этого, правительство и ЦБ должны ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, предусматривающих: совершенствование системы пенсионных накоплений граждан; стимулирование активности частных инвесторов на финансовом рынке и совершенствование института индивидуальных инвестиционных счетов.