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2021
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Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников
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Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2020 год, дала ряд рекомендаций правительству и ЦБ, в том числе в части защиты граждан от мошенничеств в финансовой сфере... ПРАЙМ, 15.06.2021
мошенники, правительство рф, цб рф, госдума, новости, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2020 год, дала ряд рекомендаций правительству и ЦБ, в том числе в части защиты граждан от мошенничеств в финансовой сфере.
Депутаты рекомендовали кабмину совместно с ЦБ осуществить оптимизацию программ льготной ипотеки и повышение их адресности в целях нормализации ситуации с ценообразованием на жилье и увеличения объемов его строительства, продолжить работу по развитию регулирования бизнес-экосистем и надзора за ними.
Госдума предлагает правительству и регулятору также продолжить работу по системной защите граждан от возможного мошенничества в финансовой сфере и принимать меры для оперативного блокирования интернет-ресурсов, размещающих недостоверную информацию о финансовых услугах, и информирования населения о потенциально опасных для граждан механизмах размещения денежных средств.
Помимо этого, правительство и ЦБ должны ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, предусматривающих: совершенствование системы пенсионных накоплений граждан; стимулирование активности частных инвесторов на финансовом рынке и совершенствование института индивидуальных инвестиционных счетов.