МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об ужесточении контроля за иностранными инвестициями в российские рыбодобывающие организации.

Добыча (вылов) водных биоресурсов относится к стратегическим видам деятельности, поэтому сделки иностранцев в этой сфере должны предварительно согласовываться правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Согласованию подлежат сделки, дающие право иностранному инвестору прямо или косвенно распоряжаться более 50% акций.

Россия снизила вылов рыбы с начала года

Закон позволяет устранить риски полной материально-технической и финансовой зависимости российских рыбодобывающих организаций от иностранных компаний, поскольку иностранный инвестор, владея долей свыше 25%, но не более 50%, может блокировать решения органов управления компании, считает кабмин.

Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом с этого дня в течение 365 дней иностранные инвесторы с долей в уставном капитале российской рыбодобывающей организации свыше 25%, но не более 50%, обязаны подать ходатайство для ее согласования или снизить долю своего участия до уровня менее 25%. В противном случае они могут лишиться права голоса на собрании акционеров (участников) компании. Лишение права голоса происходит в судебном порядке по иску ФАС.

Однако требования о подаче ходатайства или снижении доли будут распространяться не на всех иностранных инвесторов и группы лиц, в которые они входят. В частности, они не будут распространяться на отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций, урегулированные ратифицированными международными договорами, участником которых является РФ. Эти требования не будут распространяться на лиц, получивших соответствующее право до 6 декабря 2014 года, если оно было приобретено иностранным инвестором, являвшимся и гражданином РФ, а также на тех, кто получил такое право до вступления в силу закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозобщества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".