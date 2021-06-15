МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщает пресс-служба Кремля. Инфекционист рассказал, когда закончится третья волна коронавируса

С 16 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания в РФ иностранцев, а также сроки действия разрешений на временное проживание, говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранцев в период COVID-19 Путин поставил приостановить "с 16 июня до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством" течение сроков временного пребывания легально находящихся в РФ иностранцев и лиц без гражданства.

Также приостанавливается на тот же период течение сроков действия свидетельств участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ, действительных по состоянию на 15 марта 2020 года. Кроме того, Владимир Путин приостановил с 16 июня до 31 декабря течение сроков действия удостоверений беженца и свидетельств временного убежища в РФ. Госдума разрешила иностранным страховщикам создавать филиалы в России

Согласно указу, приостанавливается течение сроков действия разрешений на временное проживание в РФ и видов на жительство, действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, "если иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за пределами РФ".

Россия до 30 сентября включительно не будет выдворять иностранцев, если они не совершили правонарушений, говорится в сообщении. Отмечается, что исключение составляют иностранцы, освобождаемые из мест лишения свободы, нарушившие законодательство о госгранице РФ, или создающие угрозу нацбезопасности.

Кроме того, до 30 сентября иностранцы в РФ вправе обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы страны.