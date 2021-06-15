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Хуснуллин сообщил, на какие стройки могут привлечь заключенных
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Привлекать заключенных на стройки планируется там, где есть сильный дефицит рабочей силы, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее с подобной... ПРАЙМ, 15.06.2021
стройки, марат хуснуллин, заключенные, строительство, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Привлекать заключенных на стройки планируется там, где есть сильный дефицит рабочей силы, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее с подобной инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний.
"Я сейчас прошу туда (привлекать — ред.), где у нас острый дефицит – это восток: БАМ, Транссиб, Восточный полигон. Там порядка 11 тысяч осужденных могут потенциально работать на этих объектах. По дорогам тоже кое-где смотрим", — сказал он.
Хуснуллин уточнил, что в стране сегодня насчитывается порядка 180 тысяч заключенных, которые потенциально могли бы привлекаться на стройки.
"Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены", — сказал он. При этом он добавил, что заключенный сам в любом случае должен принять такое решение.