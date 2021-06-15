МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Привлекать заключенных на стройки планируется там, где есть сильный дефицит рабочей силы, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Российские регионы увеличили объемы строительства нового жилья

Ранее с подобной инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний.

"Я сейчас прошу туда (привлекать — ред.), где у нас острый дефицит – это восток: БАМ, Транссиб, Восточный полигон. Там порядка 11 тысяч осужденных могут потенциально работать на этих объектах. По дорогам тоже кое-где смотрим", — сказал он.

Хуснуллин уточнил, что в стране сегодня насчитывается порядка 180 тысяч заключенных, которые потенциально могли бы привлекаться на стройки.

"Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам, то есть не все статьи могут быть привлечены", — сказал он. При этом он добавил, что заключенный сам в любом случае должен принять такое решение.