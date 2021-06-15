МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 6,3% с 6,1%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском GEO — мировом экономическом прогнозе агентства. Евросоюз и США будут работать над реформой ВТО

"Поступающие данные, более раннее открытие сектора услуг в США и Европе, а также влияние мер поддержки лежат в основе пересмотра", — говорится в сообщении агентства. В 2022 году рост мирового ВВП замедлится до 4,3%, считает агентство.

Fitch поясняет, что более быстрое, чем ожидалось, восстановление мировой экономики поддерживает цены, но при этом ряд факторов приведет к снижению показателя инфляции в 2022 году.

Для большинства развитых экономик прогноз был улучшен: рост ВВП США в текущем году теперь ожидается на уровне 6,8%, а не 6,2%, еврозоны — в 5% вместо 4,7%, Великобритании — в 6,6% против мартовских 5%.

При этом прогноз для Японии был ухудшен до 2,5% с 3,6%, а прогноз для Китая остался на уровне 8,4%, говорится в сообщении. Рост в развивающихся странах без учета Китая прогнозируется на уровне 5,9% по сравнению с 6%, которые ожидало агентство ранее.