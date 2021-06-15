МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) сможет перечислять пенсию на счет пенсионера в банке, если он не заберет ее на почте, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Стало известно, кто получает самую большую пенсию в России

"Выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации независимо от его характера (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального) станет возможной ранее текущего месяца", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в случае неполучения пенсионером пенсии в текущем месяце в организации почты или иной организации, осуществляющей доставку пенсии, и наличия в заявлении пенсионера о доставке пенсии информации о перечислении неполученной им в текущем месяце суммы пенсии на его счет в кредитной организации, сумма страховой пенсии будет перечисляться территориальным органом ПФР на счет пенсионера, открытый в выбранной им кредитной организации не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи и иной организации, осуществляющей доставку пенсии.

Кроме того, неполучение пенсионером пенсии будет подтверждаться отчетными данными организаций почтовой связи и иных организаций, осуществляющих доставку пенсий.

"В случае представления организацией, осуществляющей доставку пенсии пенсионеру, информации об изменении данных, на основании которых осуществляется доставка пенсии этому пенсионеру (кредитной организацией, — номера счета пенсионера, открытого в выбранной им кредитной организации, наименования подразделения выбранной кредитной организации), территориальный орган будет учитывать представленную информацию при организации доставки пенсии пенсионеру", — добавляется в пояснительной записке.