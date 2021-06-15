МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO). Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году

"Fitch повысило свой прогноз по росту ВВП (России — ред.) на 2021 год на 0,4 процентного пункта, до 3,7%…. Мы ожидаем, что ограничения в связи с COVID-19 останутся очень ограниченными и активность будет в дальнейшем поддерживаться устойчивыми темпами вакцинации", — сообщило агентство.

Fitch сохранило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,7%, а в 2023 году ожидается замедление роста до 2%. Fitch пишет, что ВВП страны в 2020 году упал на 3%, хотя в марте оценивало спад в 3,1%.

Fitch прогнозирует инфляцию в РФ к концу 2021 года на уровне 5,1%, а к концу 2022 года — 4,2%, в марте прогнозы составляли 4,2% и 4% соответственно. К концу 2023 года агентство оценивает инфляцию в стране в 4%. Агентство также ожидает, что ключевая ставка к концу 2021 года составит 5,75% годовых, к концу 2022 года — 5,5%, а к концу 2023 года — также 5,5%.

Агентство ожидает в целом стабильный обменный курс рубля, при этом риск санкций продолжит оказывать давление. По оценке экспертов агентства, в конце 2021 года доллар будет стоить 73 рубля, в конце 2022-2023 годов — 72 рубля.