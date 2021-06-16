2021-06-16T04:59:51+03:00
2021-06-16T04:59:51+03:00
2021-06-16T04:59:51+03:00
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Минтруд предложил автоматически назначать страховую пенсию
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Минтруд разработал проект приказа о правилах обращения за установлением страховой пенсии. Документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов. Так, ведомство... ПРАЙМ, 16.06.2021
пенсии, минтруд рф, пенсии, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Минтруд разработал проект приказа о правилах обращения за установлением страховой пенсии. Документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов.
Так, ведомство предлагает начислять пенсию автоматически при заполнении заявления на сайте госуслуг.
"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме",— говорится в пояснительной записке к проекту.
В автоматическом режиме пенсия будет назначаться тем, кто не работал за границей. Также гражданин должен будет согласиться на предоставление этой услуги.
По данным "Коммерсанта", в прошлом году число обращений за выплатами пенсионных накоплений снизилось по сравнению с ожидаемым вдвое. Во многом эта тенденция обусловлена тем, что негосударственные пенсионные фонды не сообщают гражданам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию Пенсионному фонду России.
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