МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Минтруд разработал проект приказа о правилах обращения за установлением страховой пенсии. Документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов. ПФР сможет перечислять пенсию на счет пенсионера в банке

Так, ведомство предлагает начислять пенсию автоматически при заполнении заявления на сайте госуслуг.

"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме",— говорится в пояснительной записке к проекту.

В автоматическом режиме пенсия будет назначаться тем, кто не работал за границей. Также гражданин должен будет согласиться на предоставление этой услуги.

По данным "Коммерсанта", в прошлом году число обращений за выплатами пенсионных накоплений снизилось по сравнению с ожидаемым вдвое. Во многом эта тенденция обусловлена тем, что негосударственные пенсионные фонды не сообщают гражданам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию Пенсионному фонду России.

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