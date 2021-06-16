МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Австралийский журналист Адам Крейтон в своей статье в издании The Australian развеял миф об "упадке" Российской Федерации.

В своем материале он говорил о том, что военная и экономическая мощь России гарантирует стране место в списке крупных мировых игроков на поколение вперед.

В частности, Россия находится на шестом месте в мире по объему военных исследований и разработок.

Страна уделяет приоритетное внимание беспилотникам, автономным транспортным средствам и технологиям машинного обучения.

Помимо этого, пишет Крейтон, у России есть 600 миллиардов долларов в валютных резервах, что говорит о хорошем состоянии государственных финансов.

Другой аргумент в пользу России: у страны, в отличие от западных стран, есть контроль над большим количеством ресурсов.

В то же время автор отмечает, что Россия представляет угрозу и для США, и для Австралии. Но первое место в противостоянии с двумя странами занимает все же Китай, отмечает он.