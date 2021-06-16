МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. России необходимо менять взгляды на развитие национальной экономики с учетом низкоуглеродного тренда, при этом обеспечить баланс между декарбонизацией и созданием условий для динамичного экономического роста, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Fitch повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году

В среду он провел совещание о мерах по декарбонизации российской экономики. Зампред СБ подчеркнул, что мировая энергетика и требования в этой сфере, очевидно, будут меняться.

"Не решена задача, связанная с определением ключевых параметров низкоуглеродного развития экономики… В данном случае нам нужно менять наши взгляды на то, как развивать экономику, с учетом этого низкоуглеродного тренда", — сказал Медведев в ходе встречи.

Также необходимо завершить разработку стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, продолжил он. Росстат оценил спад российской экономики в первом квартале 2021 года

"И в этом документе, конечно, нужно достичь баланса между декарбонизацией национальной экономики и обеспечением условий для динамичного экономического роста", — добавил зампред СБ, отметив, что это весьма непростая задача.

Кроме того, предстоит провести корректировку отраслевых документов планирования в этой сфере, уточнил он.