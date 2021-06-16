ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. После заседания в среду руководители ФРС могут сообщить новые подробности своих планов сворачивания мягкой денежно-кредитной политики на фоне ускорения роста экономики и инфляции в США. Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

Вероятно, они объявят, что оставят краткосрочные процентные ставки около нуля и продолжат покупать казначейские и ипотечные облигации по меньшей мере на 120 млрд долларов в месяц. Кроме того, будут опубликованы сделанные членами Комитета по операциям на открытом рынке прогнозы динамики процентных ставок, а также новые ежеквартальные экономические прогнозы центрального банка.

Новые прогнозы могут показать, что руководители ФРС рассчитывают повысить ставки раньше, чем они ожидали в марте, когда большинство из них полагало, что ставки будут оставаться неизменными до конца 2023 года. Они также могут начать обсуждать, когда и как следует начать сворачивание покупок активов.

Прежде чем начать сворачивание покупок, руководители ФРС хотят, чтобы экономика стала ближе к установленным ими целям "максимальной занятости", а годовой темп инфляции устойчиво находился в районе 2%. Они говорили, что эти цели должны быть полностью достигнуты, прежде чем они станут повышать процентные ставки.

После апрельского заседания прогресс восстановления рынка труда шел несколько медленнее, чем ожидали в центральном банке. В апреле и в мае в экономике прибавилось 837 000 рабочих мест, а число занятых остается на 7,6 млн человек меньше, чем перед пандемией.

Вместе с тем на фоне сильного восстановления экономики инфляция растет быстрее, чем ожидалось: по данным Министерства труда, в мае годовой темп инфляции составил 5%.

Темп инфляции в мае был самым сильным с 2008 года, и это беспокоит руководителей ФРС, хотя они и считают, что ускорение вызвано временными факторами, влияние которых позднее в этом году ослабнет. Они опасаются, что, если инфляция будет слишком сильно или слишком долго превышать 2%, инфляционные ожидания компаний и потребителей усилятся и станут разгонять рост цен. Признаки усиления инфляционных ожиданий, возможно, потребуют от ФРС ужесточить политику раньше или ужесточать ее более агрессивно, чем они планировали, таргетируя такие ожидания в районе 2%. Музыка ФРС, слова народные

"По нашему мнению, для ФРС теперь необходимо, чтобы все шло правильно, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню к концу следующего года, как предполагали мартовские прогнозы", — сказал главный экономист Pantheon Macroeconomics Иан Шефердсон. По его словам, если число занятых не будет восстанавливаться и инфляционные ожидания не будут оставаться сдержанными, ФРС может повысить ставки уже в 2022 году.

Новые экономические прогнозы, заявление по итогам совещания и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла позднее в среду станут для руководителей центрального банка первой возможностью публично прокомментировать последние данные по инфляции и их воздействие на перспективы денежно-кредитной политики. С 5 июня до окончания заседания они воздерживались от подобных заявлений.

Помимо новых прогнозов динамики ставок руководители ФРС, вероятно, опубликуют повышенные относительно мартовских прогнозы инфляции и роста ВВП.

Заявление по итогам заседания тоже, вероятно, будет изменено. В апреле в нем отмечалось, что "инфляция устойчиво находится ниже" 2%, что уже не соответствует действительности.

В каждом таком заявлении после декабря руководители центрального банка отмечали, что ожидают "сохранения склонности к мягкой политике, пока такие цели не достигнуты".

Руководители ФРС не говорили, как далеко назад они будут заглядывать, чтобы определить, что инфляция в среднем составляет 2%. Еще в апреле они заявляли, что не начнут сворачивать покупки облигаций, пока не будет существенного прогресса в направлении установленных ими целевых уровней инфляции и занятости.

Пауэлл говорил, что ФРС задолго предупредит рынки о начале отмены мер стимулирования, принятых в прошлом году на фоне пандемии. Инвесторы доверяют ФРС больше, чем собственным глазам

Одна из его целей – избежать дестабилизации рынков, подобной той, которая произошла в 2013 году, когда центральный банк объявил о сворачивании количественного смягчения.

После апрельского заседания ФРС доходность 10-летних казначейских облигаций не росла постепенно, отражая приближающиеся изменения денежно-кредитной политики, а снижалась.

До "периода молчания" руководители ФРС сигнализировали, что рынку труда пока требуется поддержка центрального банка. Но они также понимают, что американская экономика при поддержке бюджетного стимулирования на триллионы долларов имеет достаточный импульс и временная дестабилизация рынков в результате более раннего, чем ожидалось, изменения денежно-кредитной политики не собьет ее с курса.

— Автор Paul Kiernan, paul.kiernan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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