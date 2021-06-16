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В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе
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Первая часть переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате началась на женевской вилле Ла Гранж, передает корреспондент РИА Новости. Ранее... ПРАЙМ, 16.06.2021
байден, владимир путин, сша, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Первая часть переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате началась на женевской вилле Ла Гранж, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.
Переговоры Путина и Байдена в узком составе продлились почти 2 часа.
В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.