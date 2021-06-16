ЖЕНЕВА, 16 июн — ПРАЙМ. Введенные ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества с США помешали развитию экономики РФ, но не критически, заявил президент России Владимир Путин. Путин: Россия и США начнут консультации по кибербезопасности

"Да, это (введенные ограничение в торгово-экономической сфере между странами — ред.) как-то повлияло на наше развитие, отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет, абсолютно", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Как отметил российский лидер, говоря о перспективах торгово-экономического сотрудничества с США, все зависит от американской стороны: "Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений".

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона потеряла не меньше, чем Россия.

"Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия", — сказал Путин в ответ на вопрос о перспективах торгово-экономического сотрудничества РФ и США.

"В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, американцы ушли некоторые с потерями. И отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Вот мы говорили об этом. Ну, зачем? Смысла практически никакого, а потери есть", — сказал Путин.

Встреча лидеров двух стран 16 июня на женевской вилле Ла Гранж стала первым российско-американским саммитом с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.