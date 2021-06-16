МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Путин оценил проблемы в торговых отношениях с США

Регулятор уже в десятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогноз по ВВП страны и сохранила прогноз по безработице на 2021 год, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен до 7% с мартовского прогноза роста на 6,5%. На 2022 год прогноз роста ВВП остался на уровне в 3,3%, как и в марте.

Кроме того, прогноз по безработице на 2021 год был сохранен на уровне 4,5%, на 2022 год — улучшен до 3,8% с 3,9%.

Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 3,4% с 2,4%, на 2022 год — до 2,1% с 2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2021 год повышен до 3% с 2,2%, а на 2022 год – до 2,1% с 2%.